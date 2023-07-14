"البيئة" تنقذ "ترسة بحرية" قبل بيعها فى المطرية

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قيام أحد أصحاب محلات ببع الأسماك بعرض ترسة بحرية وتعرضها للأذي من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحى بالمطرية.

وبتشكيل لجنة وفريق عمل تمكن من ضبط الترسة وكانت فى حالة صحية سيئة وجار إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

وأشادت وزيرة البيئة بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الإتجار فى السلحفاة وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ودور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.