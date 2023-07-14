"كابيتانو مصر 2".. أبناء سوهاج المشاركون فى اختبارات البرنامج: «مواهبنا شافت النور.. وحلمنا نكون زى صلاح»

بشغف كبير تابع جمهور وعشاق كرة القدم والرياضة بصفة عامة، الأربعاء الماضى، انطلاق اختبارات الموسم الثانى لمشروع «كابيتانو مصر»، من محافظة سوهاج، حيث عُقدت هذه الاختبارات على مدار يومين، وشهدت مشاركة الآلاف من الموهوبين الباحثين عن فرصة.

ووصل عدد من سجلوا أسماءهم لخوض الاختبارات على بوابة مصر للشباب والرياضة إلى نحو ٤٠ ألفًا من مختلف محافظات الجمهورية، كان نصيب سوهاج منها ٣ آلاف، خاضت غالبيتهم غمار الاختبارات داخل مركز شباب مدينة سوهاج.

عبَّر محمد عبدالرحمن، طالب فى الصف الثالث الابتدائى، عن سعادته بخوض اختبارات الموسم الثانى من «كابيتانو مصر»، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن ترى موهبته النور من الأساس. وقال «عبدالرحمن»: «كنت دائمًا مقتنعًا بأن المواهب تأخذ حقها فى القاهرة والمدن الكبرى فقط، لكن هذا التصور قد تغير، وهذا ما أعتبره من الحظ الجيد لجيلى، الذى تمتع باهتمام من الدولة فى شتى المجالات، خاصة فى الرياضة».

وكشف محمد حسن أمين، مشارك فى الاختبارات، عن أنه كان خارج البلاد حين انعقد الموسم الأول من البرنامج، ولم يكن يتخيل أن يصل «كابيتانو مصر» إلى محافظة سوهاج، أو إلى الصعيد بشكل عام.

وأضاف «أمين»: «الصعيد صار الآن فى بؤرة الحدث، وبعد سنوات طويلة من التهميش وعدم الاهتمام، أصبح مركزًا للتنمية فى جميع المجالات خاصة الرياضة، التى أرى أنها تقع على أعلى هرم التنمية».

وتوقع أن يفرز البرنامج نجومًا كثيرين مثل النجم العالمى محمد صلاح، مشيرًا إلى أن حلمه أن يكون مثل «صلاح»، وأن يلعب مثله أيضًا فى ليفربول.

ووجه عمرو رشاد، ولى أمر المشارك «أحمد»، من محافظة سوهاج، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفريق برنامج «كابيتانو مصر»، موجهًا التحية لهم على احترافية الاختبارات والاختيارات.

وأضاف «رشاد»: «الاهتمام بالصعيد فى الرياضات المختلفة أصبح أمرًا واقعًا، ولم نشعر به إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يوجه اهتمامًا خاصًا بالجنوب، خاصة سوهاج التى حظيت بنصيب الأسد فى التنمية الاجتماعية».

وقال عبدالله يوسف، ولى أمر أحد المشاركين، إن الرياضة هى الصخرة التى تتحطم عليها الشهوات، مشيدًا بـ«كابيتانو مصر» الذى يهتم برياضات الشباب، خاصة مع المؤامرات التى تُحاك ضد مصر.

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واصفًا إياها بأنها شركة هادفة، وتنشر الأفكار المفيدة فى المجالات الإعلامية والدرامية والرياضية، وهو أمر فى غاية الأهمية، فمصر تحتاج إلى تلك الشركات الوطنية التى تستشعر مصلحة شباب الوطن.

وقال حسن المصرى، خال أحد الشباب المتقدمين للمسابقة، إن ما يحدث فى محافظة سوهاج حدث جلل لم نشاهد مثله على جميع المستويات، مضيفًا: «الرياضة فى سوهاج كانت تعانى مثل باقى المجالات، لكن مثل هذه المبادرات جاءت لتجعل الاهتمام بالرياضة أمرًا واقعًا، تنفيذًا لتصور الدولة بأن تنمية البشر أهم شىء».

ورأى محمد عبدالفتاح، ولى أمر المشارك «أحمد»، أن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار فى أبنائنا، وهو ما انتبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى طالما وجه بتدعيم الرياضة فى المدارس، وجاء برنامج «كابيتانو مصر» كامتداد صريح لهذا الاهتمام من القيادة السياسية بالرياضة والرياضيين، ورغبتها فى أن يكون هناك بطل أوليمبى ونجم مثل محمد صلاح فى كل بيت.

وقالت إيمان عبدالرحمن، والدة الطالب «محمود» المشارك فى الاختبارات، إنها كانت تعانى كثيرًا فى فترة الإجازة السنوية بسبب وقت فراغ أبنائها، وكانت تتساءل: «كيف أشغل وقت أبنائى وأبعدهم عن أصدقاء السوء. لكن حين ظهر برنامج (كابيتانو مصر)، قرر ابنى التقديم فيه، وصار يعد له كأنه داخل على امتحانات حقيقية، وكان دائمًا مشغولًا بالتدريبات، حتى يفوز فى الاختبارات المؤهلة».

ووجهت الشكر لكل القائمين على البرنامج فى تعاملهم مع كل الشباب المتقدمين، وتأهيلهم نفسيًا، سواء من التحقوا بالبرنامج أو من لم يصبهم الدور.

وأعربت منة الجوهرى، قريبة أحد المتقدمين، عن سعادتها بما قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من دور وطنى مهم، فى تنمية شباب الصعيد رياضيًا، وتبنى وإبراز مواهبهم المتعددة، مشيرة إلى أن الرياضة من الأشياء المهملة فى العقود الأخيرة، خاصة فى محافظات الصعيد المختلفة، رغم أنها مهمة لتكوين شخصية أبنائنا، وتساعدهم فى مواجهة تحديات الحياة، لكى ينجحوا فى تحقيق أهدافهم المختلفة.

واتفق معها أمير إبراهيم، والد الطالب حسن أحد المشتركين، قائلًا إن ما يحدث فى محافظة سوهاج هو مشروع لبناء أبطال رياضيين، خاصة فى اللعبة الأكثر شعبية فى العالم وهى كرة القدم.

وأضاف «إبراهيم»: «من الجيد أن يمارس الشباب الرياضة تحت مظلة مؤسسة وطنية منظمة تعى جيدًا قيمته، وتوجهه نحو الطرق الصحيحة بدنيًا ورياضيًا، وهو الاستثمار الأفضل من وجهة نظرى».

واختتم بقوله: «يجب على كل المؤسسات فى الدولة نشر الوعى الرياضى والثقافى وتنمية مهارات شبابنا، لما فيه صالحهم وصالح لمصر».

وقال الدكتور محمد فريد شوقى، مدير الشباب والرياضة فى سوهاج، إنه تم الإعلان عن موعد وتوقيت اختبارات الموسم الثانى من برنامج «كابيتانو مصر» لمواليد ٢٠٠٩ فى سوهاج، يومى ١٢و١٣ يوليو الجارى، وانطلقت بالفعل بحضور قائد منتخب مصر الأسبق سمير كمونة، ولفيف من المدربين، واصفًا هذه الاختبارات بأنها حدث عظيم، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشف محمد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الرياضة بسوهاج، عن أن عدد الراغبين فى خوض الاختبارات وسجلوا بياناتهم على بوابة مصر للشباب والرياضة فى سوهاج، وصل إلى أكثر من ٣ آلاف، خضع ١٨٠٠ منهم للاختبارات فى اليوم الأول.

قطار البحث عن المواهب يصل أسوان.. اليوم

يصل قطار اختبارات الموسم الثانى لبرنامج اكتشاف المواهب فى كرة القدم «كابيتانو مصر» إلى محطة أسوان، اليوم، بعد انطلاقة قوية من سوهاج يومى الأربعاء والخميس الماضيين. وتُعقد اختبارات «كابيتانو مصر» فى أسوان، اليوم وغدًا الموافقين ١٥ و١٦ يوليو الجارى، وذلك على ملاعب جامعة أسوان.

ووصل عدد الراغبين فى خوض الاختبارات بمختلف محافظات الجمهورية إلى أكثر من ٤٠ ألفًا، سجلوا على بوابة مصر للشباب والرياضة.

ومن المنتظر استكمال رحلة الاختبارات من محافظة المنيا، يومى الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين ١٩ و٢٠ يوليو الجارى، فى النادى الرياضى بالمنيا الجديدة، ثم بورسعيد يومى ٢٤ و٢٥، فى المدينة الرياضية ببورسعيد، تليها البحيرة يومى ٣٠ و٣١، فى مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور. وتُعقد اختبارات البرنامج بمحافظة المنوفية يومى ٥ و٦ أغسطس، فى نادى الجمهورية بشبين الكوم، ثم الغربية ٩ و١٠ من الشهر نفسه، فى نادى بلدية المحلة، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ١٣ و١٤، فى مركز شباب الجزيرة. وتتضمن شروط المشاركة فى المسابقة: أن يكون المتقدم للاختبارات من مواليد ٢٠٠٩، والحضور بصورة شهادة الميلاد، وألا يكون مسجلًا فى أى نادٍ أو هيئة رياضية، مع حضور الاختبارات بزى رياضى «شورت، تيشيرت، حذاء رياضى». ويتم التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى: https://www.emys.app/sport/capitano٢/.