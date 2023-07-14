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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهى درويش: العلمين الجديدة تعبر عن مصر بجمهوريتها الجديدة

جريدة الدستور

قالت الإعلامية نهى درويش، إن مدينة العلمين الجديدة تشهد أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، معقبة: "المدينة في غاية الجمال وبها تطور وإنجاز معماري مهما حكينا عنه لازم تشوفوه بعنيكم". 

وأضافت الإعلامية نهى درويش خلال "هنا العلمين" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن العلمين الجديدة تعبر عن مصر بجمهوريتها الجديدة، لافتة إلى أنه خلال خمس سنوات استطاعت مصر أن تحول الصحراء لمدينة متكاملة بها هذا الكم من الإنجاز المعماري.

من جانبها قالت الإعلامية ليلاس كفوزي، إن مدينة العلمين الجديدة كانت قبل عام 2016 عبارة عن صحراء، حيث تحولت من حقل ألغام حيث إنها شهدت الحرب العالمية الثانية، وبعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هذه المدينة، أصبحت اليوم مدينة أحلام. 

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