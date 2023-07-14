أحمد فايق فى أولى حلقات "لوغاريتم": لا بد من بناء جسور المعرفة مع العالم

قدم الإعلامي أحمد فايق، أولى حلقات "لوغاريتم" من كوريا الشمالية، والمُذاع عبر فضائية DMC، مساء اليوم الجمعة.

وقال فايق، إنه لا بد من بناء جسور من المعرفة مع العالم أجمع كما قال إسحق نيوتن والحسن بن الهيثم، ولذلك لمحاولة فك اللوغاريتم والشفرة الكورية.

وأضاف أن مصر لن تستطيع أن تصل للعالمية إلا إذا بنت جسورًا من المعرفة مع العالم.

وأشار فايق إلى أنه سيستضيف في هذه الحلقة الباحث المصري ابن محافظة قنا عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، في الحكومة الكورية، حيث يروي تجربته في كوريا وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة "صعيدي في الجامعة الكورية".