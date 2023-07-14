لجان الحوار الوطنى تجتمع لصياغة التوصيات.. الأسبوع المقبل

تعقد اللجان الفرعية للمحاور الثلاثة فى الحوار الوطنى، على مدار الأسبوع المقبل، اجتماعات داخلية لبحث ما جرت مناقشته فى الجلسات السابقة؛ للعمل على صياغة التوصيات والمقترحات النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار عقد نحو ٥٠ جلسة خلال ٤ أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

وأضاف «رشوان»: «هناك ١١٣ قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش منها خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو ٦٠ قضية، وهناك قضايا جرى التوافق عليها أكثر من المتوقع، مثل: الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون التعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب». وواصل: «جميع اللجان تناقش فى جلسات مصغرة الآن القوانين التى حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية فيها، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس الأمناء ومنه إلى رئيس الجمهورية».

وكشف «رشوان» عن أن هناك لجانًا فرعية انتهت من عملها، وهى لجان المحليات والتمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية والأحزاب، وسوف تنتهى هذه اللجان من مقترحاتها خلال فترة قريبة لتقديمها إلى مجلس الأمناء.

اتفاق على العمل بنظام «أسبوع لجان وأسبوع جلسات نقاشية»

قال النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء، الذى عُقد الأربعاء الماضى، اتفق على عقد اجتماعات للجان المحاور المختلفة لمدة أسبوع، تعقبها جلسات مناقشات لمدة أسبوع آخر، على أن يستمر هذا النظام «أسبوع لجان وأسبوع جلسات».

وأضاف «عبدالقوى»: «بناء عليه، فإن الأسبوع الجارى سوف تنعقد اجتماعات اللجان المتخصصة لمناقشة وتحديد توصيات ومقترحات كل لجنة، لرفعها إلى مجلس الأمناء تمهيدًا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، ثم سيجرى استكمال باقى الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل». وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن اللجان النوعية فى المحاور الثلاثة ستعقد على مدار الأسبوع الجارى عدة اجتماعات لإعداد مقترحات نهائية فى الموضوعات والملفات التى جرت مناقشتها على مدار جلسات الأسابيع الأربعة الماضية. وأضاف «ربيع»: «اجتماعات اللجان ستكون فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فى منطقة السادس من أكتوبر، وهى اجتماعات لأعضاء فقط وغير متاح تغطيتها إعلاميًا، فى حين أن الجلسات ستستمر فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وستكون هناك تغطية إعلامية مكثقة لكل ما يدور فيها، بمشاركة مجتمعية واسعة».

وكشف عن أن هناك موضوعات مبدئية جرى التوافق عليها، وتحدد اللجان المختصة حاليًا النقاط الأساسية أو تفاصيل المقترحات، ومنها تعديل قوانين الوصاية، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، وتعديل النظام الانتخابى، وقانون المحليات، وقانون العمل الأهلى، وفور الانتهاء منها سيرسلها مجلس الأمناء إلى رئيس الجمهورية، ليعتمد بدوره هذه التوصيات أو يرسلها إلى الجهات المختصة مثل الحكومة أو مجلس النواب.

اقتراح بإقرار قانون موحد للتعاونيات يُنهى الأزمات

كشف مجدى البدوى، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلى، عن أن اللجنة، من خلال المناقشات التى عقدتها والاستماع إلى جميع الأطراف، توافقت على توصية بإقرار قانون موحد للتعاونيات، وتعمل فى هذه الفترة على تحديد ملامحه الأساسية وبنوده محل التوافق.

وقال «البدوى»: «إقرار قانون موحد للتعاونيات سيساعد على حل أزمات التعاونيات، وعودتها لممارسة الدور المنوط بها، وأن يكون نشاطها بالقوة السابقة، بعد حالة ملحوظة من التراجع خلال الفترة الماضية، بسبب القصور التشريعى أو ضعف القدرات المالية».

وأضاف: «القانون الجديد سيتضمن رؤية لتدبير تمويل لمشروعات التعاونيات؛ لمساندتها على أداء دورها وتطوير الأداء داخلها، وغيرها من المقترحات التى سوف نعقد بشأنها لجانًا متخصصة وورش عمل للوصول إلى المطلوب فى هذا الملف».

وبيّن أن مقترحات المشاركين تجرى مناقشتها الآن، وهى إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وإنشاء بنك تعاونى موحد بإمكانات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، والتوسع فى إنشاء تعاونيات فى المجالات الأخرى التى يكون بها دور كبير للقطاع، مثل الصحة، والتعليم، والخاصة بصناديق الاستثمار.

وأكمل: «كما أن هناك اقتراحات بإدراج مادة التعاونيات فى المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديدة دور قيادى فيها، مع تمثيل الشباب فى مجالس إدارة التعاونيات، وتشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كل القوانين المتعلقة بالتعاونيات».

وتابع: «تضمنت المقترحات، كذلك، أن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع إقامة جامعة أهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاونى، باعتبارها الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية، وقد نجحت من قبل فى ذلك».

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا ملف المجتمع الأهلى، واستمعت إلى العديد من مطالب العاملين فى هذا المجال، وستقدم إلى مجلس الأمناء تفاصيل المقترحات المقدمة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، إضافة إلى مقترحات لحل المشكلات الإدارية الخاصة بعمل الجمعيات الأهلية، لتنظيم مسألة الرقابة عليها وتخفيض فواتير الخدمات المقدمة لها من مياه وكهرباء وغاز وخلافه.

توافق على صندوق لاستثمار أموال «اليتامى» ونقل الوصاية إلى الأم

أكدت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى، أن حصر التوصيات الخاصة بكل اللجان خطوة جيدة بكل تأكيد، وتبرهن على مقدار الجدية الكاملة التى يتمتع بها القائمون على الحوار، من حيث الرغبة فى تطبيق المقترحات وإدخالها حيز التنفيذ فى أقرب وقت.

وبيّنت القضايا التى ناقشتها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وعلى رأسها ما يتعلق بالوصاية على المال الخاص بالأطفال بعد وفاة الأب، ما يسمح للأم بمباشرة الإنفاق على أبنائها، ورسم وتحديد مصيرهم بشكل يتلاءم مع مقتضيات العصر الحالى وتحدياته. وأضافت: «كما ناقشنا مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسرى بشكل عام، إضافة إلى جلسة نقاشية ثالثة امتدت حول كيفية مواجهة التحديات الرقمية، مثل العنف والتحرش والابتزاز والتهديد الإلكترونى». وأوضحت «ريهام» أنه فى مسألة الوصاية على المال توافق الجميع حول إنشاء صندوق لاستثمار أموال الأطفال الذين يتوفى آباؤهم، ونقل الوصاية من الجد إلى الأم، كما تم التوافق على ضرورة حماية المرأة من كل أشكال العنف، وتشكيل الأجهزة التنفيذية والكيانات المنوطة بذلك، إلى جانب التعديلات التشريعية التى يمكنها تحقيق هذا الهدف، فضلًا عن الاستعانة بآراء الخبراء فى ملفات مهمة، مثل منع كل صور الابتزاز والتهديد والتحرش والعنف الإلكترونى.

واختتمت بقولها: «لدينا العديد من الملفات المهمة التى سنتولى طرحها ونقاشها خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا ما يتعلق بالتفكك والانفصال، وما يضمن الحفاظ على حقوق المرأة والرجل والطفل، لضمان وجود أسرة سليمة متماسكة فى مجتمع قوى يزدهر بالظواهر الإيجابية».