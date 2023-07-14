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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماكرون: حريصون على التعاون مع الهند لمكافحة التغيرات المناخية

جريدة الدستور

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القوات الفرنسية تتواصل مع القوات الهندية من أجل المشاركة في السلام والأمن واحترام القانون الدولي في المنطقة. 

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنه تم إطلاق صندوق للشركات الهندية والفرنسية، استعدادًا لإطلاق مجموعة من المشروعات الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن العزيمة المشتركة تنعكس على العلاقات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الهند ثاني شريك اقتصادي لفرنسا في آسيا، وستكون هناك لقاءات بين مجموعة من الشركات الهندية والفرنسية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تتعاون مع الهند لمكافحة التغير المناخي.

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