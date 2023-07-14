التعليم العالى: غدًا السبت انطلاق اختبارات القدرات بالجامعات المصرية

في إطار الاستعدادات النهائية لخطة سير اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز هذه الاختبارات لخريجي الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023، والتي سوف تنطلق غدًا السبت الموافق 15 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة استهدفت تغيير المنظومة بأكملها وربطها بسوق العمل وريادة الأعمال، واستحداث تخصصات جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل المصري والعربي والعالمي؛ لتتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من التعليم التقليدي إلى إكساب الطلاب مهارات تطبيقية وحياتية تساعد في تشكيل بُنيانهم الفكري، وسلوكهم الحضاري، وتنمية مواهبهم ومهاراتهم من أجل تحقيق رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، والتي تعتمد على الابداع والابتكار لمواكبة التطورات الحضارية الحالية والمُستقبلية، حيث أن هذا الهدف لن يتأتى إلا من خلال اكتشاف قدرات ومواهب الطلاب وإلحاقهم بالكليات التي تتناسب مع قدراتهم.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن اختبارات القدرات تعُد من الآليات الأساسية التي تُستخدم في اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، حيث تستهدف هذه الاختبارات قياس مدى استعداد الطالب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراته واستعداداته، وتساعد في اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، والرياضية، والقدرات الإبداعية بصفة عامة؛ مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب مع طبيعة مواهبهم وقدراتهم، كما يمكن استخدام نتائج هذه الاختبارات في تحديد البرامج التعليمية، والأنشطة الأكاديمية التي يحتاجها الطلاب لتطوير قدراتهم الأكاديمية ومهاراتهم العملية، مشيرًا إلى حرص المجلس الأعلى للجامعات على تحقيق الأهداف المرجوة من اختبارات القدرات، وكذلك الحرص على أن تكون هذه الاختبارات عادلة وموضوعية، وتعتمد على أسس علمية، بحيث يتم تقييم قدرات الطلاب ومواهبهم وملكاتهم الإبداعية بشكل مستمر وفعال، من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن المصري.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات تعقد اجتماعات دورية مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات، للتنسيق مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، لوضع الجداول الزمنية لعقد اختبارات القدرات بالجامعات بما يساعد أبنائنا الطلاب في أدائها بكل يسر.

وقد استمرت أعمال اللجنة العليا للقدرات برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، استعدادًا لبدء الاختبارات، كما قام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس في طباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس)، موضحًا أنه يمكن الإشارة إلى طبيعة اختبارات القدرات في هذه الكليات على النحو التالي:

1- كلية الفنون التطبيقية: تهدف اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك، بالإضافة إلى مهارات التعبير الفني الشخصي، ويتضمن الاختبار سؤالين الأول في الرسم، والثاني في التصميم الابتكاري.

2- كلية الفنون الجميلة (عمارة): يهدف اختبار القدرات في كلية الفنون الجميلة تخصص (عمارة) إلى قياس استعدادات الطالب لدراسة تخصص العمارة، كما يسعى إلى قياس قدرته على التصميم المعماري، والإلمام بقواعد المنظور اللازمة للالتحاق بإحدى كليات الفنون الجميلة قسم العمارة.

3- كلية الفنون الجميلة (فنون): هي اختبارات بسيطة تقيس استعدادات الطالب لدراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا، كما تسعى إلى قياس قدرته على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

4- كلية التربية الفنية: هي اختبارات بسيطة تقيس مدى استعدادات الطالب لتعلم الفن ودراسة الفنون بكليات التربية الفنية، وكليات التربية، وكليات التربية النوعية تخصص تربية فنية، من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني (الرسم)، والتصميم الابتكاري، وقدرته على توظيف عناصر الفن التشكيلي.

5- كلية التربية الموسيقية: هي اختبارات بسيطة تقيس مدى استعدادات الطالب لدراسة الموسيقى، حيث ينقسم الاختبار إلى (الغناء الحر، اللحن، الإيقاع).

6- كلية التربية النوعية (مسرح تربوي): الاختبار عبارة عن مقابلة شخصية للطلاب يتم من خلالها قياس قدراتهم اللغوية في النطق السليم، والخلو من عيوب النطق والكلام، وأيضاً قياس قدراتهم العملية من خلال أداء مشهد تمثيلي يتضمن أداء حركي وانفعالي وتعبيري متنوع.

7- كلية التربية الرياضية: هي اختبارات بسيطة تقيس مدى قدرة الطالب لدراسة التربية الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات تتمثل في: (الكشف الطبي المبدئي، وقياس الطول والوزن، والاختبارات .