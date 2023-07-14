حبس موظف بتهمة سرقة كاميرات وآلات موسيقية من شركة في القاهرة

أمرت النيابة العامة حبس المتهم في قضية سرقة كاميرات وآلات موسيقية من داخل شركة محل عمله في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من إحدى الشركات بدائرة القسم، يفيد بسرقة 2 كاميرا و3 آلات موسيقية من الشركة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بالشركة مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب انصراف العاملين بالشركة وغلقها، عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته، واستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.