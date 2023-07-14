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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة".. "إكسترا نيوز" ترصد أعمال التطوير بقرية قصر الباسل فى الفيوم

حياة كريمة
حياة كريمة

رصدت كاميرا "إكسترا نيوز"، جهود مبادرة "حياة كريمة"، في قرية قصر الباسل بالفيوم، لتوضيح الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية.

من جانبه، أشاد محمد باهي الباسل، أحد أهالي قرية قصر الباسل بالفيوم، بإنشاء مجمع الخدمات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وأضاف "الباسل" أن مجمع الخدمات الزراعية كان في البداية عبارة عن وحدة بيطرية، ولكن بعد التجديد ضم الوحدة البيطرية والمجمع الزراعي معًا.

وأكد أن مبادرة "حياة كريمة" أنشأت مشروعات لم نكن نحلم بها ومنها مجمع خدمات زراعية ومركز شباب ووحدة طب الأسرة.

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