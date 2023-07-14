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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة فى واقعة إطلاق رجل أعمال النار على طليقته بمنطقة التجمع الخامس

نيابة
نيابة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة التحقيق مع زوج لاتهامه بالشروع في قتل طليقته بمنطقة التجمع الخامس.

كما أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن حالة الصحية للمجني عليها واستجوابها لاستكمال التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" تضمن قيام رجل أعمال بإطلاق أعيرة نارية تجاه طليقته وإصابتها حال محاولته اقتحام مسكنها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 يوليو تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق ناري وبالانتقال وبسؤال (نجلها مقيم بذات العنوان) قرر أنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، أطلق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة والدته على النحو المشار إليه وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

وتم ضبطه وبحوزته (الطبنجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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