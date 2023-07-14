"كان بيلعب قدام البيت".. جرار زراعي يدهس طفل الغربية

دهس جرار زراعي طفل بقرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، أثناء لهوه أمام منزله.

وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان أهلية الطفل والتحفظ على سائق الجرار الزراعي وندب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثة تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود، بلاغ بمصرع طفل في العقد الأول من العمر أسفل عجلات جرار زراعي، حال لهوه أمام منزله بقرية محلة روح التابعة لدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طنطا وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعى "حمزه. ا" في العقد الأول من العمر تلميذ في الصف الثاني الابتدائي أسفل عجلات جرار زراعي حال لهوه أمام منزله بقرية محلة روح.

وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، قبل وصوله، تم تحرير محضر بالواقعة .