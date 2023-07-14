"حياة كريمة" تضىء قرية قصر الباسل بالفيوم

رصدت كاميرا "إكسترا نيوز"، جهود مبادرة "حياة كريمة"، في قرية قصر الباسل بالفيوم.

وقال مراسل القناة، إن المركز التكنولوجي في قرية قصر الباسل بالفيوم ضمن "حياة كريمة".. يقدم خدمات تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف سالم صادق أحد أهالي القرية، أن المركز التكنولوجي أحد المشروعات التي تولت الدولة إنشاءها طبقًا لمبادرة "حياة كريمة"، والذي أضاء قرية قصر الباسل بالفيوم.

وأشار إلى أن القرية كانت في حاجة لمثل هذا المركز التكنولوجي منذ فترة نظرًا لتعدد القرى الصغيرة التابعة لقرية قصر الباسل، والتي تفتقر للخدمات التكنولوجية.