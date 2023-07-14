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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصدت ميرنا عادل مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت ميرنا عادل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مهرجان العلمين الجديدة يشهد انطلاقة قوية في دورته الأولى، مؤكدة أن المهرجان تجربة صيفية فريدة.

وأكدت استعدادية الشواطئ لاستقبال الفعاليات الرياضية المختلفة في المهرجان، من حيث توفر المدرجات وكأنها استاد كامل متواجد على الشاطئ وتسع هذه المدرجات ما يقرب من 2000 متفرج لمتابعة الفعاليات.

وأضاف أنه تم تجهيز المدرجات على أعلى مستوى وأعمدة الإنارة والخدمات المتوفرة من توزيع المشروبات على الجمهور والزائرين، مشيدًا بالموقع المتميز لهذه الفعاليات والتي تتواجد بين أبراج العلمين وشاطئ البحر المتوسط.

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