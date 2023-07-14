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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. بدء اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، والتي تستمر في الفترة من ١٥ حتى ٢٥ يوليو الجاري، وفقًا للخطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الحامعة للتعليم والطلاب، أنه على الطلاب الراغبين في إجراء اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية، التقدم للتسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg، والتي تتم إلكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، يلي ذلك سحب الملفات وملئها، مضيفًا أن الاختبارات ستتم بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية تشمل:

- أولًا: اختبارات الكشف الطبي المبدئي على القلب للتأكد من سلامة الأجهزة الوظيفية الداخلية لممارسة النشاط.

ثانيًا: قياس الطول والوزن لطالب ومدى مناسبته للمقاييس الموضوعة بحيث ألا يقل الطول عن ١٦٥ للطلاب و١٥٥ للطالبات.

ثالثًا: اختبار القوام من خلال التأكد من عدم وجود تشوهات قواميه تعيق الطالب من ممارسة الأنشطة وتعليم المهارات والأداء بشكل صحيح.

رابعًا: اختبارات اللياقة البدنية لقياس الكفاءه البدنية للطلاب المتقدمين، من خلال حصول الطالب علي درجات محددة من اختبارات بدنية محدده من لجنه قطاع التربية الرياضية ومقننة بدرجات، وتتم الاختبارات البدنية تحت اشراف اساتذة متخصصين في التربية الرياضية.

خامسًا: الاختبارات المهارية لقياس مدى المهاره التي يتميز بها الطالب في الألعاب الجماعية والفردية.

سادسًا: الاختبارات الشخصية لتأكد من السلامة اللغوية في خروج الألفاظ وكذلك الثبات الانفعالى للطالب وبعض سمات الشخصية.

سابعًا: بعد اجتياز الطالب لهذه الاختبارات يتم عرضه على الكمسيون الطبي العام.

وتشترط كلية التربية الرياضية على الطالب، أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية عبارة عن: بالنسبة للبنين: فانلة بدون أكمام، بنطلون قصير، شورت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض، مايوه، وبالنسبة للبنات: بنطلون تدريب، تي شيرت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض.

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