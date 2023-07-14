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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالأهلى: قيد كهربا بقائمة الموسم الجديد.. ولن يرحل فى الصيف

كهربا
كهربا

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي النقاب حول حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد استمرار أزمته المالية مع الزمالك.

وقال المصدر، لـ"الدستور"، إن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أكدت أن ما تردد عن عرض كهربا للبيع أو الإعارة غير صحيح، وإن الجهاز الفني متمسك ببقاء اللاعب وسيتم قيده في قائمة الموسم الجديد؛ كونه من العناصر الأساسية التي لا غني عنها في الفريق.

 في السياق، أرسل التونسي علي العباسي محامي اللاعب، إخطاراً رسميا للمحكمة الرياضية الدولية يطلب إمدادهم برقم حساب بنكي للزمالك لتحويل قيمة العقوبة الموقعة على اللاعب التي وصلت إلى مليونين و400 ألف دولار شاملة غرامة التأخير.

ويسعي محامي كهربا لزيادة المهلة الزمنية لحين التوصل لاتفاق مع مسؤولي الأهلي على المبلغ الذي سيتم دفعه، حيث إن رقم الحساب الموجود لدى المحكمة الرياضية الدولية الخاص بالزمالك محجوز عليه.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد حقق فوزاً  كبيراًعلى الزمالك الغريم التقليدي برباعية أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يصل رصيد الأهلي إلى النقطة 78 محلقًا بمفرده في صدارة الدوري، بعدما حسم البطولة للمرة الـ43 في تاريخه، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 59 في المركز الثالث.

من جهته، قال رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إن الفريق حقق العلامة الكاملة هذا ‏الموسم بعد التتويج مؤخرًا بقلب الدوري الممتاز وكلل اللاعبون جهودهم على مدار موسم ‏كامل.‏

وأضاف ربيعة أن هذا الموسم شهد العديد من التحديات، سواء على المستويين المحلي أو ‏الإفريقي وأن لاعبي الفريق كانوا على قدر التحدي ونجحوا في تحقيق العلامة الكاملة من خلال ‏الفوز بجميع البطولات التي شارك بها الفريق.

وأكد رامي ربيعة أن لاعبي الأهلي والزمالك تربطهم علاقة صداقة وأن هناك حديثًا مستمرًّا بينهم.‏

إدارة الأهلي الزمالك الميركاتو الصيفي قائمة الموسم غرامة التأخير محامي كهربا

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