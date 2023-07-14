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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 1797 نقطة بمؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة خلال الربع الأول من 2023

الاتصالات
الاتصالات

تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات كشف عن قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة، حيث سجل نحو 1797 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري "يناير - مارس 2023"، مقارنة بنحو 1510 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.

 

 

تطور قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن مؤشر قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات في البورصة يتضمن سبع شركات، هي شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامي، والشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للاقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

 

 

 

 

وشهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة نهاية الاسبوع ، ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات 1.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 488.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.16%، والعرب على 7.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.63%. 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 17342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 21074 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7259 نقطة.

 

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