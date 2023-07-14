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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد أهم فعاليات مهرجان العلمين الترفيهى

جريدة الدستور

كشفت نورهان عجيزة، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أهم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مهرجان العلمين الترفيهي انطلق، أمس، وشهد انطلاق عدد من البطولات الرياضية والأحداث الترفيهية المبهرة.

وأضافت أن البطولات الرياضية بدأت بلعبة "التيك بول" بمباراة حماسية بين ناتاليا ومايا بطلتي العالم في اللعبة، وشهدت المباراة عددًا كبيرًا من الحضور والزوار على المستويين المحلي والأجنبي.

كما أشارت إلى أن التنظيم مبهر والمدرجات تتسع لأكثر من ألفي مشاهد ومشجع على ساحل البحر المتوسط، ومن المقرر إقامة مباراة كرة قدم شاطئية تحت عنوان "تحدي الجيل الذهبي"والتي ستشهد مشاركة لاعبي كرة القدم المصريين مثل أحمد حسن، حازم إمام، محمد فضل، سيد معوض، وغيرهم من نجوم كرة القدم.

وتابعت: "من المقرر أيضًا إقامة سباق ترايثلون، وهي لعبة عبارة عن مزيج من ركوب الدراجات والسباحة والجري، والكثير من الفعاليات الترفيهية والرياضية تحت شعار العالم علمين".

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