"الزراعة": علاج وفحص 8 آلاف رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بالفيوم

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بدأ تنفيذ قافلة بيطرية في محافظة الفيوم يوم 8 يوليو لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف: تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بـ821 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ1530 وعلاج الطفيليات الدخلية والتجريع لـ2585 حالة وعلاج الطفيليات الخارجية والرش لـ3191 وتم عمل 24 عملية جراحية بإجمالي 8151 حالة لدى 3418 من صغار المربين والفلاحين.