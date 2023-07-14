"البعث" يشيد بقمة الجوار: المخرج من الحرب يكون عبر الحوار "السوداني- السوداني"

أعرب حزب البعث السوداني، اليوم الجمعة، عن تقديره الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لانعقاد قمة دول جوار السودان بالقاهرة بحضور ممثلي الاتحاد الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.

وأشاد الحزب في بيان له اليوم نشره علي موقعه الرسمي، بقرارات القاهرة المتوازنة، خاصة التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعيق جهود احتوائها ويطيل أمدها.

وأضاف الحزب أن موقفه متفق مع موقف القاهرة بأن المخرج من الحرب الجارية إنما يكون عبر الحوار السوداني السودان، الذي يشمل الجميع باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته.

- الترحيب بدور دول الجوار في إطار مقررات القمة

وأكد الحزب السوداني علي ترحيبه بدور دول الجوار في إطار مقررات القمة، مشددا على أن ما يجري فى السودان من أزمات قادت إلى الحرب الراهنة، هو شأن داخلي يجب أن يحل في إطار حوار سودانى سوداني و بإرادة سودانية، بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأشار حزب البعث السوداني إلي أن مخرجات قمة دول الجوار بالقاهرة، يمكن أن تكون مدخلاً صحيحاً لحل أزمة الحرب الجارية في السودان إذا التزمت بعض دول المبادرة بصورة قاطعة بالكف عن التدخل بأي صيغة في مسار الحرب والتحكم في نتائجها وهى تمثل فرصة لتخطي الانحياز الواضح في بعض المبادرات المطروحة ومحاولات فرض الأجندة والمصالح الشخصية التي تتقاطع مع مصالح الشعب السوداني.

- يجب إنهاء الحرب علي أسس تؤكد علي وحدة السودان أرضا وشعبا

وأكد الحزب مرة أخرى على ضرورة إنهاء الحرب على أسس صحيحة تؤكد على وحدة السودان ارضا وشعبا، وعلى وقف اطلاق نار نفضى إلى جيش مهنى واحد.

كما جدد الحزب إدانته لتمرد قوات الدعم السريع، مشددا في الوقت ذاته علي دعمه الغير محدود للقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى في إطار تأدية واجبها الدستورى في فرض الأمن وحماية المدنيين وتأمين الأحياء السكنية والمرافق العامة، والتصدى لجرائم السلب و النهب والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها والقيام بكافة واجباتها الدستورية، مع وضع ضمانات لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي ووجود جيش سوداني مهني واحد وتطوير قدراته وعقيدته وابتعاده وكافة القوات النظامية عن العمل السياسي.

وجدد الحزب ترحيبه بالبيان الختامي لاجتماع قمة دول جوار السودان في توجهاته العامة نحو وقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته وتسهيل المساعدات الإنسانية للمواطنين، مع التحية والتقدير لكل رؤساء دول جوار السودان على مساعيهم النبيلة راجين متابعتهم لتنفيذ مقررات قمة دول جوار السودان.

واختتم الحزب بيانه قائلا "لا يفوتنا هنا أن نوجه إشادة خاصة لدولة مصر لدورها في استضافة ونجاح القمة، ونشيد هنا أيضاً بدور رؤساء دول جوار السودان في التوافق على إصدار قرارات متوازنة تؤكد على المصالح الوطنية العليا لبلادنا ومصالح دول الجوار في سودان موحد ومستقر".