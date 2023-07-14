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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمالة مصرية خالصة.. العلمين الجديدة وفّرت 100 ألف فرصة عمل

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال المهندس سعد ياسين، معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن الساحل الشمالي الغربي قبل الجمهورية الجديدة كان يبدأ من غرب الإسكندرية حتى السلوم بطول 250 كم على ساحل البحر المتوسط، وكان عبارة عن قرى مصيفية تعمل لمدة شهرين أو 3 أشهر في السنة دون أي استفادة من الموارد.

وأضاف ياسين، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن رؤية القيادة السياسية كانت واضحة بخصوص تعظيم الاستفادة من الساحل الشمالي الغربي، حيث تم تطهير مدينة العلمين من الألغام في عام 2017 التي كانت بها مخلفات كثيرة من الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أنه في عام 2018 صدر القرار 108 بإنشاء المدينة على 48 ألف فدان، وفيما بعد تم إضافة 102 فدان، وبدأ تطوير المدينة بإنشاء مجتمع حضاري متكامل، أي إنشاء جميع القطاعات الرئيسة مثل المرافق والإسكان والخدمات، وأصبحت مدينة العلمين مفتوحة للجمهور بالكامل، ويمكن لأي مواطن في أي وقت زيارة المدينة والاستفادة منها.

وتابع: "نعمل هنا 18 ساعة على مدار 3 ورديات، وجميع المخططين والعمالة والمنفذين مصريون، ولدينا تخطيط مميز وهو ما وفر الوقت علينا، بالإضافة إلى العدد الكبير للعمالة المنفذة، وفترة كورونا أثرت علينا، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانيةو لكننا اتجهنا إلى المنتج المحليو وهو ما وفّر علينا وقتا كبيرا جدًا، والمدينة وفّرت 100 ألف فرصة عمل".

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