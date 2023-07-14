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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسؤول بمهرجان العلمين: مصر تستضيف أبطال العالم في "التاك بول"

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال مصطفى حسن، مسؤول تنظيم الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين الترفيهي، إن لعبة التاك بول اشتهرت منذ 5 سنوات وبدأت تلقى إعجاب جمهور كثير أغلبيته من الفتيات.

وأضاف حسن، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تم التواصل مع نتاليا بطلة العالم في هذه اللعبة، وهي حاليًا موجودة في العلمين الجديدة للمشاركة في البطولة.

مسؤول بمهرجان العلمين: نستهدف تشجيع البنات على ممارسة "التاك بول"

وأشار إلى أن الهدف من هذه اللعبة هو تشجيع الفتيات على ممارستها؛ لأن الكرة لا تقتصر على الرجال فقط، متابعًا: "أيضًا جاءت مايا بطلة العالم من صربيا وستلعب ضد الرجال وتشارك في بطولة التاك بول بمهرجان العلمين".

وتابع: "لعبة تاك بول تشبه البنج بونج، ولكن يتم لعبها بالقدم إما لمسة أو 2 لمسة أو 3 لمسات، فقد تكون فردي أو زوجي، ويحاول اللاعب تسديد الكرة في المنضدة وإسقاطها في ملعب الخصم". 

وأكد أن كل الوزارات تقدم دعمًا كبيرًا للمهرجان، مضيفًا: "لم أتخيل ان يكون المهرجان بهذا الحجم، وأعمل على تنظيم الفعاليات الرياضية منذ 4 شهور، ولدينا الكثير من الأنشطة، مثل بطولة الجيل الذهبي التي ستقام وسط حضور جماهيري، والمدرجات ستكون مطلة على البحر، وسيتم تنظيم بطولة لكرة القدم الشاطئية في المساء، وبطولة التاك بول ستكون مفتوحة للجميع، وسيتم تخصيص جوائز نقدية كبيرة".

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