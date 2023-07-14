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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 114.45 مليون مشترك بالهاتف المحمول والأرضى نهاية الربع الأول من 2023

الاتصالات
الاتصالات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت سجل نحو 114.45 مليون مشترك بنهاية الربع الأول للعام الجاري "يناير - مارس 2023" مقارنة بنحو 105.32 مليون مشترك في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 9.13 مليون مشترك.

 

إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 102.77 مليون مشترك بنهاية الربع الأول "يناير - مارس 2023"، مقارنة بنحو 94.15 مليون مشترك في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 8.62 مليون مشترك.
وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول يمثل نسبة نحو 90% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في مصر خلال الربع الأول "يناير - مارس 2023".

 

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول 

وقال التقرير إن معدل انتشار الهاتف المحمول ارتفع إلى 96.95% بنهاية الربع الأول للعام الجاري "الفترة يناير - مارس 2023" مقارنة بنحو 90.40% عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل تغير سنوي 6.55%.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي الماضي ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي ناتجًا محليًا يقدر بنحو 150 مليار جنيه، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي الماضي، كما نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار.

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