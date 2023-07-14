ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامية: العلمين الجديدة صالحة للحياة على مدار العام

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن مدينة العلمين كانت أرضًا صحراوية، كان بها بقية ألغام ومقابر من الحرب العالمية الثانية، وكان بها قرى سياحية، مشيرة إلى أن الاستفادة منها لم تكن بالشكل الأمثل.

وأضافت "ماهر"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العلمين الجديدة أصبحت أكبر وأهم مدينة ساحلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أنها لم تعد مدينة موسمية، ولكن صالحة للحياة على مدار السنة.

كما أكدت أن العلمين الجديدة بها كل الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المواطن المصري وبها إسكان لكل شرائح المجتمع، وفرص عمل، ومنطقة صناعية، ومدارس وجامعات ومستشفيات.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية كانت في حاجة إلى التوسع في المناطق المعمورة، وهو ما يحدث الآن على مستوى العالم، حيث يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دومًا على جودة الحياة.

وأردفت أن مدينة العلمين الجديدة أتاحت فرص عمل كثيرة جدًا مباشرة وغير مباشرة، كما أنها تتضمن مقرًا للحكومة والرئاسة، كما أن مدينة العلمين تشهد الجديد باستمرار في وقت قياسي.

العلمين الجديدة العلمين برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر مدينة العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل وعارضة الأزياء سلمى الشيمي

مريض نفسيا يطعن والدته بسكين حتى الموت في كوم حمادة بالبحيرة

رئيس البعثة الأممية بالسودان: الأطراف المتحاربة مسئولة ويجب محاسبتها على الجرائم

الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ330.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

بطلة العالم فى "التيك بول": العلمين الجديدة مكان رائع وسعيدة بالمشاركة فى المهرجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى