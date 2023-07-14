إعلامية: العلمين الجديدة صالحة للحياة على مدار العام

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن مدينة العلمين كانت أرضًا صحراوية، كان بها بقية ألغام ومقابر من الحرب العالمية الثانية، وكان بها قرى سياحية، مشيرة إلى أن الاستفادة منها لم تكن بالشكل الأمثل.

وأضافت "ماهر"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العلمين الجديدة أصبحت أكبر وأهم مدينة ساحلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أنها لم تعد مدينة موسمية، ولكن صالحة للحياة على مدار السنة.

كما أكدت أن العلمين الجديدة بها كل الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المواطن المصري وبها إسكان لكل شرائح المجتمع، وفرص عمل، ومنطقة صناعية، ومدارس وجامعات ومستشفيات.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية كانت في حاجة إلى التوسع في المناطق المعمورة، وهو ما يحدث الآن على مستوى العالم، حيث يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دومًا على جودة الحياة.

وأردفت أن مدينة العلمين الجديدة أتاحت فرص عمل كثيرة جدًا مباشرة وغير مباشرة، كما أنها تتضمن مقرًا للحكومة والرئاسة، كما أن مدينة العلمين تشهد الجديد باستمرار في وقت قياسي.