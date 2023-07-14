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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات فى سبسطية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات في سبسطية، كما اقتحم مستوطنون منطقة "بئر أبو عمار" الأثرية غرب سلفيت، حسب ما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة.

وذكر رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي لــ"وكالة أنباء فلسطين وفا"، أن المستوطنين حاولوا اقتحام المنطقة بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والرصاص الحي صوب الشبان الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أسيرًا محررًا من بلدة نعلين، غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد طلال سرور، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، يذكر أن "سرور" أفرج عنه قبل شهر والنصف من سجون الاحتلال، بعد اعتقال دام عامين.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

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