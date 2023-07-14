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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": روسيا تغلق القنصلية البولندية بمدينة سمولينسك الحدودية مع بيلاروسيا

روسيا
روسيا

أعلنت روسيا، إغلاق القنصلية البولندية في مدينة سمولينسك الحدودية مع بيلاروسيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان قوات حرس الحدود الأوكرانية، أن روسيا تسحب وحداتها العسكرية من بيلاروسيا.
وقال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أندري ديمتشينكو، "الوضع على الحدود مع بيلاروسيا لا يزال تحت السيطرة الكاملة، لم يتم تسجيل إنشاء المجموعة الهجومية المطلوبة التي ستكون جاهزة لتنفيذ الهجوم من أراضي بيلاروسيا". 

 وأضاف "لا توجد حركة لمعدات أو أفراد عسكريين، لم يتم رصد أي تجمعات هجومية روسية داخل أراضي بيلاروسيا، في غضون ذلك، تدرك قوات الدفاع الأوكرانية وجود تهديد محتمل إضافي ومستعدة باستمرار للعمل".

وأكد "ديمشينكو"، أن وحدات المخابرات الأوكرانية بما في ذلك وحدات حرس الحدود الحكومية تراقب عن كثب كل ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود، وأن عدد القوات الروسية المتبقية داخل أراضي بيلاروسيا قد انخفض بشكل كبير، وهذا يشير إلى أن روسيا تسحب وحداتها العسكرية من بيلاروسيا.

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