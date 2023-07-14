المدينة الساحرة.. وجهة سياحية للتنمية المستدامة فى العلمين الجديدة

تُعد مدينة العلمين الجديدة وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي، حيث تتميز بجوها وشواطئها الفيروزية الرائعة.

وفي السياق، استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "العلمين الجديدة.. المدينة الساحرة" لرصد الحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي.

وأشار التقرير إلى أن مدينة العلمين الجديدة مدينة ساحرة تعكس التطور العمراني الذكي، كما أنها تمتلك كل مقومات التنمية المختلفة، لذلك ينظر إليها الكثيرون باعتبارها مستقبل مصر السياحي والعمراني الجديد.

وتعتبر العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجًا سكنية وسياحية، ستغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذي أُنشئ على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام وليس في موسم الصيف فقط، كما هو معتاد.

موقع المدينة المميز يجعلها بوابة مصر على إفريقيا فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة وجذبت عددًا من الشركات العالمية للاستثمار بها وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، بالإضافة إلى إطلالتها المميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل إلى 14 كم، ومن المخطط لها استيعاب أكثر من 3 ملايين نسمة.