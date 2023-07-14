رئيس الأركان الأمريكى: تايوان بحاجة لأنظمة دفاع جوى وأسلحة لاستهداف السفن

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، عن أن تايوان بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وأسلحة لاستهداف السفن، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي للصحفيين خلال زيارة لطوكيو، إن من الضروري أن تسرع الولايات المتحدة وحلفاؤها تسليم الأسلحة إلى تايوان في السنوات المقبلة لمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها، متابعًا: "السرعة التي نساعد بها نحن، الولايات المتحدة، أو دول أخرى تايوان في تحسين (قدراتها) الدفاعية، أعتقد أنها ربما بحاجة إلى التعجيل في السنوات القادمة".

وأضاف أن تايوان بحاجة إلى أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة يمكنها استهداف السفن من البر، وقال "أعتقد أنه من المهم تحسين جيش تايوان وقدراته الدفاعية".