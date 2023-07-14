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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حريق ضخم يلتهم مصنعا في الأردن

حريق
حريق

تتعامل كوادر الدفاع المدني الأردني منذ 5 ساعات متواصلة مع حريق ضخم التهمت نيرانه مصنع إسفنج في منطقة رأس العين وسط العاصمة عمّان، وفقا لمديرية الأمن العام.

ومازالت تتعامل كوادر الدفاع المدني تساندها آليات تتبع لأمانة عمان الكبرى، مع الحريق الذي شب عند الساعة 8 مساءً من يوم الخميس، وذلك حسب مراسل سكاي نيوز عربية.

وأضاف، أنه وبحسب المعلومات الأولية لم تسجل أي إصابات جراء الحريق الكبير، مشيرًا إلى أن مبنى المصنع مكون من 6 طوابق وتبذل الجهات المختصة جهودا جبارة لإخماده، ومنع امتداده لمبان أخرى.

وبين أنه جرى إغلاق جميع الطرق المؤدية للمصنع ليتسنى للآليات العمل على إخماد الحريق.

وشب حريق آخر الخميس، في غابة وادي الشام، الواقعة بين محافظتي عجلون وجرش شمالي البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزارة الزراعة فإن كوادر الدفاع المدني وبالتعاون مع كوادر الحراج في محافظتي عجلون وجرش وطائرات من سلاح الجو ما زالت تحاول السيطرة على حريق شب في غابة وادي الشام بمنطقة بين الحسينيات وعنجرة والذي أتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية التي لم تحدد مساحتها.

وأضافت الوزارة أن أسباب الحريق غير معروفة وسيتم فتح تحقيق والوقوف على السبب الرئيسي لاشتعال الحريق، مبيناً أن كثافة الأعشاب وارتفاع درجات الحرارة ساعدت بسرعة انتشار النيران بين الأشجار وامتدادها لمساحات واسعة من الأشجار.

وفي سياق متصل كشف مصدر أمني لـ "سكاي نيوز عربية" أن حريقًا شب في محافظة الكرك جنوب الأردن، في أحد المطاعم.

وبين المصدر، أن كوادر الدفاع المدني هرعت لموقع الحريق، للتعامل معه والسيطرة عليه.

وأشار إلى أنه نتج عن الحريق إصابة شخصين بالاختناق جراء استنشاقهم الدخان المنبعث عن الحريق، وتم إسعافهما على الفور لمستشفى الكرك الحكومي وحالتهما الصحية جيدة.

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