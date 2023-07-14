ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق كلى لمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان لنادى الزمالك

محور 26 يوليو
محور 26 يوليو

أعلنت محافظة الجيزة غلق كلي لطريق محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان تجاه نادى الزمالك ضمن الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط (وادى النيل المهندسين- 6 أكتوبر) ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بالبدء فى إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديداً بدايةً من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل) بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين – حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مما يستلزم غلقا كليا لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور بالمنطقة والاتجاه المشار إليهما لوقوف المعدات والآلات المستخدمة وذلك لمدة يومين على النحو الآتى:-

يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً بنفس اليوم.
2- يوم السبت الموافق 15/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً بنفس اليوم.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتيسير الحركة المرورية بنطاق الأعمال.

لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

1- حركة المركبات القادمة من 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير تجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

2- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى تجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

إلى جانب نشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لتوعية المواطنين والتيسير عليهم وإرشادهم للمسارات الجديدة.

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 14-7-2023

شينخوا الصينية: إنتاج مصر أول حفار بترول يعزز الكفاءات الفنية بقطاع التعدين

تقارير دولية: قمة دول جوار السودان خطوة مهمة نحو حل الأزمة لتحقيق الاستقرار والسلام

غلق كلى لمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان لنادى الزمالك

خالد الصاوى يحكى عن مشاعره أثناء التكريم فى مهرجان الدار البيضاء للفن العربى بالمغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى