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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بورصة "وول ستريت" تواصل مكاسبها بعد بيانات أسعار المنتجين

وول ستريت
وول ستريت

واصلت الأسهم الأمريكية مكاسبها الأخيرة وأغلقت على ارتفاع، بعدما أظهرت بيانات أن الزيادة السنوية في تضخم أسعار المنتجين الأمريكيين كانت الأصغر فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وقدمت البيانات المزيد من المؤشرات على أن ضغوط التضخم آخذة في الانحسار.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين.

وساعدت البيانات في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

تحركات الأسعار

وفقًا للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بواقع 37.73 نقطة، أو بنسبة 0.84 بالمئة ليغلق عند 4509.89 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 219.35 نقطة أو بنسبة 1.58 بالمئة إلى 14138.31 نقطة.

وصعد مؤشر ​​"داو جونز" الصناعي 44.48 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 34391.91 نقطة.

ومن أبرز الرابحين اليوم مؤشر شركات تصنيع الرقائق الأمريكية إذ قفز سهم شركة إنفيديا إلى مستوى قياسي ولامس سهم شركة فيلادلفيا لأشباه الموصلات أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

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