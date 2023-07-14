ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أكرم القصاص: هناك ترحيب واسع بالبيان الختامى لـ"قمة دول جوار السودان"

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان

قال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، إن النقاط السبعة التي وردت كنتائج  أو توصيات لقمة دول الجوار بالقاهرة صدرت بشكل مهم أبرزها تقديم حلول قابلة للتحقيق. 

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن متابعة التوصيات المختلفة تتمثل الاتصال بكافة الأطراف، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها،  فكرة مخاطبة المنظمات الدولية للوفاء بوعودها فيما يتعلق بتقديم المساعدات العاجلة، لافتًا إلى أن ما حدث من تدهور يؤدي إلى مشكلة في الزراعة والغذاء والصحة، حماية الدولة والحفاظ عليها. 

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى بأن هناك موقف إقليمي وقاري وعربي، لافتًا إلى أن فكرة وجود حل من خلال دول الجوار التي تأثرت بطريقة أو بأخرى، لخصها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية ثم في التوصيات المتمثلة في النقاط الأربعة أبرزها إطلاق حوار غير مشروط بين الأطراف، بحيث تكون قادرة على تفهم وجهات النظر والسعى إلى ذلك، مؤكدًا أن  هناك ترحيب واسع بالبيان الختامي المتعلق بـ"قمة دول جوار السودان".

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مندوب الصين بالأمم المتحدة يحذر من الإساءة للمصحف الشريف

"السيدة العجوز" تبدأ بإجراءات الانسحاب من السوبر الأوروبى

مواعيد مباريات الأهلى القادمة بعد الفوز على الزمالك فى الدورى

"النتيجة قريبة من توقعي".. خالد الصاوي يكشف عن توقعه لمباراة القمة

الشحات: الاجتهاد كلمة السر فى تسجيل الأهداف.. وشكرًا للجماهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى