أكرم القصاص: هناك ترحيب واسع بالبيان الختامى لـ"قمة دول جوار السودان"

قال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، إن النقاط السبعة التي وردت كنتائج أو توصيات لقمة دول الجوار بالقاهرة صدرت بشكل مهم أبرزها تقديم حلول قابلة للتحقيق.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن متابعة التوصيات المختلفة تتمثل الاتصال بكافة الأطراف، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، فكرة مخاطبة المنظمات الدولية للوفاء بوعودها فيما يتعلق بتقديم المساعدات العاجلة، لافتًا إلى أن ما حدث من تدهور يؤدي إلى مشكلة في الزراعة والغذاء والصحة، حماية الدولة والحفاظ عليها.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى بأن هناك موقف إقليمي وقاري وعربي، لافتًا إلى أن فكرة وجود حل من خلال دول الجوار التي تأثرت بطريقة أو بأخرى، لخصها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية ثم في التوصيات المتمثلة في النقاط الأربعة أبرزها إطلاق حوار غير مشروط بين الأطراف، بحيث تكون قادرة على تفهم وجهات النظر والسعى إلى ذلك، مؤكدًا أن هناك ترحيب واسع بالبيان الختامي المتعلق بـ"قمة دول جوار السودان".