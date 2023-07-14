موقف كوميدى لمحمد هنيدى مع أحد معجبيه (فيديو)

قال الفنان محمد هنيدي، إنه يحب الغناء والاستماع، لافتًا إلى أن تجربة أغانيه في الأفلام منذ البداية لاقت نجاحًا، مؤكدًا على حبه الشديد لها.

وأضاف الفنان محمد هنيدي، خلال لقاءه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس، لم أشعر بأنه يجب أن أنفصل عن الفيلم أو المسلسل أو المسرح للغناء منفردًا وعمل ألبوم، معقبًا: "هذه الفكرة لم تأت في بالي أبدًا".

وأوضح أنه يوجد بعض الأفلام لا تتطلب الغناء فيها، وبالتالي لا أغني، لافتًا إلى أن فيلمه الجديد يضم أغنية جميلة جدًا، والفيلم اسمه مرعي البريمو، والأغنية مشتركة مع عبدالباسط حمودة، وأحمد شيبة، وهي أغنية ظريفة جدًا.

وحكى محمد هنيدي عن موقف كوميدي تعرض له، حيث بعد تقديمه فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ونجاح أغانيه،كلمني معجب وكان يريدني أن أغني في فرح ابنته، وقعدت أقنع فيه ساعة إني بغني في الأفلام بس، وكان الرجل دمه خفيف جدًا.