بلعبة «التيك بول».. انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه تم انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أن مهرجان العلمين الجديدة 2023 انطلقت فعاليته تحت شعار «العالم علمين».

وتابع: أقيم اليوم أنشطة في ملعب كرة القدم الشاطئية الذي يشارك فيه قرابة 40 نجمًا عالميًا على الصعيد المحلي والأجنبي، ثم بعد ذلك لعبة «التيك بول».

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تستضيف الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته اليوم الخميس 13 يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.