محمد هنيدى يوضح سر ابتعاد أسرته وزوجته عن الظهور الإعلامى

أوضح النجم محمد هنيدي، سر ابتعاد أسرته وزوجته عن الظهور الإعلامي معه وعن السوشيال ميديا، قائلاً: "منذ بداية عملي في الفن، شعرت بأن الحياة الشخصية حياة خاصة لا أحب أن يتدخل فيها أحد، وذلك قبل ظهور السوشيال ميديا".

وأضاف محمد هنيدي خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس: "عندما أنجبت أولادي، أردت أن يشعروا بحريتهم بعيدًا عن الأضواء، لكن عندما جاءت مناسبة ظريفة مثل تكريم الجونة، كانت لحظة مهمة بالنسبة لي".

وتابع النجم محمد هنيدي: "كنت سعيد جدًا جدًا بظهور أسرتي معي في مهرجان الجونة، حيث كانت لحظة جميلة جدًا لأي أب وليس فنان".