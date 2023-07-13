ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد هنيدى يوضح سر ابتعاد أسرته وزوجته عن الظهور الإعلامى

محمد هنيدي
محمد هنيدي

أوضح النجم محمد هنيدي، سر ابتعاد أسرته وزوجته عن الظهور الإعلامي معه وعن السوشيال ميديا، قائلاً: "منذ بداية عملي في الفن، شعرت بأن الحياة الشخصية حياة خاصة لا أحب أن يتدخل فيها أحد، وذلك قبل ظهور السوشيال ميديا".

وأضاف محمد هنيدي خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس: "عندما أنجبت أولادي، أردت أن يشعروا بحريتهم بعيدًا عن الأضواء، لكن عندما جاءت مناسبة ظريفة مثل تكريم الجونة، كانت لحظة مهمة بالنسبة لي". 

وتابع النجم محمد هنيدي: "كنت سعيد جدًا جدًا بظهور أسرتي معي في مهرجان الجونة، حيث كانت لحظة جميلة جدًا لأي أب وليس فنان".

الأكثر قراءة

بهدف القمة.. زيزو يحرم الأهلى من رقم تاريخى

فريق طبى ينجح فى استئصال ورم بالكلى لطفلة بالمستشفى التعليمى العالمى

قتل مسن بمفك.. عاطل يفشل فى سرقة شقة بالأزبكية

المرور يعيد الحركة أعلى كوبرى الجلاء لطبيعتها عقب انقلاب سيارة نقل

مكاسب قمة جوار السودان.. حفظ السيادة ووقف التدخلات الخارجية وتحمل العالم مسئولية النازحين

محمد هنيدى يوضح سر ابتعاد أسرته وزوجته عن الظهور الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى