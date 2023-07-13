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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فليفل: إفريقيا تمتلك ثروات كبيرة تشجع على تبادل الخبرات

الدكتور السيد فليفل
الدكتور السيد فليفل

كشف الدكتور السيد فليفل، العميد الأسبق لكلية الدراسات والبحوث الإفريقية، عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الإفريقية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن إفريقيا تمتلك ثروات كبيرة تشجع علي تبادل الخبرات.

وأشار إلى أن المصري في أوروبا هو غريب أما في الدول الإفريقية هو بين أشقائه، موضحاً أن هناك رغبة إفريقية حقيقية للتواصل مع مصر.

وأكد العميد الأسبق لكلية الدراسات والبحوث الإفريقية، أن الحضارة المصرية انتشرت في كافة الأرجاء القريبة والبعيدة من القارة الإفريقية، موضحاً أن الرابطة المصرية الإفريقية قوية للغاية، مشيراً إلى أن هناك سلسلة بحوث إفريقية كانت نافذة للنشر عن إفريقيا.

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