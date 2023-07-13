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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتل مسن بمفك.. عاطل يفشل فى سرقة شقة بالأزبكية

جثة
جثة

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس عاطل بتهمة قتل مسن بمفك داخل شقته وسرقة متعلقاته بمنطقة الأزبكية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولًا داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مقتول طعنًا بمفك داخل شقته ووجود بعثرة في محتويات الشقة مما يرجح أن الواقعة ارتكبت بقصد السرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب بقصد السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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