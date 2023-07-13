فليفل: الدبلوماسية الرئاسية رائدة إفريقيًا ودوليًا

كشف الدكتور السيد فليفل، العميد الأسبق لكلية الدراسات والبحوث الإفريقية، عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الإفريقية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن هناك رغبة إفريقية حقيقية في التواصل مع مصر.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي يجب أن يراعي الصلات العلمية بين الجامعات المصرية والإفريقية وتكثيفها، موضحاً أننا نعيش أزمة في التواصل والتعاون العلمي بين الجامعات المصرية والإفريقية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار إفريقيا تقريباً ضعف الزيارات التي قام بها مبارك خلال 30 سنة، موضحاً أن الدبلوماسية الرئاسية رائدة إفريقيًا ودوليًا.