قناة الناس| حسن القاضى يشرح معنى التصوف الصحيح (فيديو)

قال محمد حسن القاضي الباحث في الفكر الصوفي ومدير مركز الإمام أبي الحسن الشاذلي لإحياء التراث الصوفي، إن التصوف هو روح الإسلام وجاء الإسلام ليبين ويوضح للإنسان كيف يعيش حياته ظاهرًا وباطنًا في إطار ينسجم العقل فيه مع الروح والقلب ويتحد الجسد مع الروح.

وأضاف القاضي، خلال لقائه في برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن التوصف ليس إلا سعي لكي يرتقي بالإنسان من خلال التزكية والتصفية ليسموا به إلى أعلى درجات القرب من الله تعالى، مشيرًا إلى أن التصوف أخلاق ومعاملة وإحسان، إضافة إلى أن يعيش الإنسان أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.