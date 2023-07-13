ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| حسن القاضى يشرح معنى التصوف الصحيح (فيديو)

محمد حسن القاضي
محمد حسن القاضي

قال محمد حسن القاضي الباحث في الفكر الصوفي ومدير مركز الإمام أبي الحسن الشاذلي لإحياء التراث الصوفي، إن التصوف هو روح الإسلام وجاء الإسلام ليبين ويوضح للإنسان كيف يعيش حياته ظاهرًا وباطنًا في إطار ينسجم العقل فيه مع الروح والقلب ويتحد الجسد مع الروح.

وأضاف القاضي، خلال لقائه في برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن التوصف ليس إلا سعي لكي يرتقي بالإنسان من خلال التزكية والتصفية ليسموا به إلى أعلى درجات القرب من الله تعالى، مشيرًا إلى أن التصوف أخلاق ومعاملة وإحسان، إضافة إلى أن يعيش الإنسان أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

التصوف الصحيح قناة الناس مع الناس التصوف هو روح الإسلام

الأكثر قراءة

بهدف القمة.. زيزو يحرم الأهلى من رقم تاريخى

فريق طبى ينجح فى استئصال ورم بالكلى لطفلة بالمستشفى التعليمى العالمى

قتل مسن بمفك.. عاطل يفشل فى سرقة شقة بالأزبكية

المرور يعيد الحركة أعلى كوبرى الجلاء لطبيعتها عقب انقلاب سيارة نقل

مكاسب قمة جوار السودان.. حفظ السيادة ووقف التدخلات الخارجية وتحمل العالم مسئولية النازحين

محمد هنيدى يوضح سر ابتعاد أسرته وزوجته عن الظهور الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى