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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المرور يعيد الحركة أعلى كوبرى الجلاء لطبيعتها عقب انقلاب سيارة نقل

الإدارة العامة لمرور
الإدارة العامة لمرور القاهرة

أزالت الإدارة العامة لمرور القاهرة آثار حادث انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس، أعلى كوبري الجلاء وقامت بتسيير الحركة المرورية عقب تكدس السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بحادث مروري أعلى كوبري الجلاء اتجاه العباسية – مصر الجديدة حيث انقلاب سيارة. 

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف ورئاسة حي مصر الجديدة إلى مكان الحادث.

وتم إزالة آثار الحادث ورفع السيارة ونظافة المكان وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها، وأصيب قائد السيارة النقل ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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