خبير: فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تبرز حجم إنجازات الدولة

قال خبير الاقتصاد د.وليد جاب الله إن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تبرز المشروعات وحجم الإنجازات.

أضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هناك فيضانات من السياحة للمؤتمرات والمهرجانات على مستوى العالم، يتجاوز حجمها 2 تريليون دولار، لافتًا إلى أن هذا الحجم الكبير ويمكن لمصر الحصول على جانب كبير منه بما تستحقه مصر من إمكانيات كثيرة ومتعددة.

وأوضح أن مهرجان العلمين الجديدة له العديد من الأدوار، لافتًا إلى أن المهرجان يخلق فرص عمل وبما يتضمنه من حضور لمشاهير عالميين بعروض أزياء وحضور فنانين وفعاليات مصرية، فضلاً عن أن هذا المهرجان يقوم بدور مهم جدًا بالترويج للمشروعات التي تمت وسوف تتم في العلمين الجديدة في هذه المرحلة.

أشار إلى أن العلمين الجديدة تقدم منتج عقاري مهم جدًا وله دورين وهو دور محلي تطبيقًا لاستراتيجية متعلقة بفتح مجال للمستثمرين المصريين للاستثمار في العقارات المرتفعة والعقارات الفخمة، مؤكدًا أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تبرز المشروعات وحجم الإنجازات.