منظمو مهرجان العلمين: 6 شهور مدة التجهيز للفعالية ونحن "غير أي مهرجان"

خصّص الإعلامي محمد مصطفى شردي، حلقة برنامج "الحياة اليوم"، على الهواء مباشرة من مدينة "العلمين الجديدة"، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط".

وقالت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة،: "نعمل على خطة تنظيم المهرجان منذ عدة أشهر تصل لـ6 أشهر"، لافتة: "بذلنا مجهود كبير لتنظيم المهرجان حتى وصل إلى تحالف عدد كبير من الشركات وهى كبرى الشركات الرائدة سواء في مصر أو الوطن العربي لخروج الحدث بهذا الشكل".

وأضافت:"لا نقارن مهرجان العلمين الجديدة بأي مهرجان، لأن مدينة العلمين ليس لها مثيل فهي مدينة متكاملة لا تحتاج لأي مقومات":"المهرجان يضم فعاليات مختلفة ومنها رياضية وفنية وثقافية، وسيكون هناك 3 بطولات رياضية كبرى".

وأشارت عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة،:"هناك بطولة دولية للكرة الشاطئية يشارك فيها عدد كبير من الدول المختلفة، فضلا عن البطولة العربية للجودو" وتابعت "الجزء الثاني من الفعاليات غير الرياضية هى الفعاليات الترفيهية، فضلا عن عرض الأزياء".