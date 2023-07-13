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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية جنوب السودان: فقط السودانيون قادرون على الدفع باتجاه حل الصراع

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان

قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، اليوم الخميس، إن السودانيون فقط  قادرون على الدفع باتجاه حل الصراع، مشددًا إلى أنه يجب على الشعب السوداني التحرك لوقف الحرب.

وأضاف وزير خارجية جنوب السودان، وفق قناة العربية الإخبارية، طالبنا أطراف الصراع في السودان بخفض التصعيد.

وتابع وزير خارجية جنوب السودان، أن قمة اليوم حققت هدفًا كبيرًا بجمع كافة دول جوار السودان. 

وفي صباح اليوم، استضافت مصر اجتماعًا لقادة الدول الست المجاورة للسودان في القاهرة يوم الخميس لمناقشة الصراع الدائر في الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

وحضر محادثات السلام التي استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قادة إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.

اندلع الصراع في السودان في منتصف أبريل عندما وصلت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى ذروتها.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص وإصابة أكثر من 6000، ويقول أطباء ونشطاء إن العدد الفعلي للقتلى ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2.4 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب العنف، مع عبور حوالي 738 ألف شخص إلى البلدان المجاورة.

ويأتي اجتماع الخميس بعد أسابيع من انهيار المحادثات التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية بعد أن فشل الطرفان المتحاربان في وقف القتال وانتهكا اتفاقات وقف إطلاق النار.

وقال السيسي في كلمته الافتتاحية إن رؤيته لإنهاء الأزمة تشمل اتفاق وقف إطلاق نار دائم، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة وإطار حوار يشمل جميع القوى السياسية واسعة النطاق في السودان.

وحتى الآن، وافق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، على 10 وقف إطلاق نار على الأقل، تعثرت جميعها.

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