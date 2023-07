طلاب الفرقة الرابعة يتألقون في مشاريع تخرج أول دفعة لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تحت رعاية الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية و الدكتور طارق عبد الملاك عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة و الدكتور تامر ابو النجا وكيل الكلية لشئون الطلاب و الدكتور السيد الفار وكيل الكلية لشئون التدريب والبيئة والمجتمع قامت الفرقة الرابعة بمناقشة مشاريع تخرج أربعة برامج تكنولوجية وهم برامج الطاقة الجديدة والمتجددة و الميكاترونكس و الاوتوترونكس وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية مؤكدين أهمية المشاريع للقيام بنهضة الصناعة المصرية وتطويرها.

حيث تقدم برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة تحت إشراف السيد الدكتور عبدالله عبدالحي منسق البرنامج والسادة مشرفين المشاريع وبحضور الدكتور السيد الفار والدكتور محمد جودة والدكتور محمد سالم والدكتور أسامة حمدي والدكتوره بثينه محمود بمناقشة خمسة مشاريع هي:

‏1- Enhancement of the Power Quality Terms in Small Standalone PV System Using SAPF Based Microcontroller.

وهو مشروع مقدم بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي تحت إشراف الدكتور حازم حسن علي. وهو عبارة عن مشروع يعمل علي تحسين جودة الطاقة لأنظمة الخلايا الشمسية وبالتالي تقليل التكلفة والحفاظ علي المعدات والبيئة.

‏2- Practical prototype model for generating of electricity using tidal energy.

وهو مشروع مقدم بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي تحت إشراف الدكتور رامي أحمد. وهو مشروع يعتمد علي توليد الكهرباء عن طريق طاقة المد والجزر.

‏3-Cooling photovoltaic using nanofluid (Photovoltaic thermal).

مشروع تحت إشراف الدكتور محمد سالم. وهو عبارة مشروع يعتمد علي تبريد الخلايا لرفع كفاءتها والاستفادة من هذه الحرارة لتسخين المياه.

‏4- Smart Home Using I.C.S.

وهو مشروع تحت إشراف الدكتور حازم حسن علي.

‏5- Hydrogen Utilization In Energy Generation.

مشروع تحت إشراف الدكتور محمد جوده. وهو عبارة عن مشروع يستخدم الماء للحصول علي الهيدروجين لتوليد الكهرباء.

كما تقدم برنامج الميكاترونكس بمناقشة خمسة مشاريع تحت إشراف الدكتور شريف الحصري منسق البرنامج وبحضور الاستاذ الدكتور محمد عبدالحافظ والاستاذ الدكتور محمد رياض والاستاذ الدكتور طارق عبدالرحمن والدكتور محمد سالم والدكتور طارق المهدي والدكتور محمود سامي :

‏1- Voice recognition based intelligent wheelchair and tracking system.

‏2- Automatic parking lock system.

‏3- Embedded systems based Smart green house

‏4- Inspection system and smart storage.

‏5- Embedded system based Smart green irrigation management.

كما تقدم برنامج الاوتوترونكس بمناقشة اربعة مشاريع تحت اشراف الاستاذ الدكتور هيثم الزمر رئيس القسم وبحضور الاستاذ الدكتور محمد علي أمام والاستاذ الدكتور محمد عبدالحافظ والاستاذ الدكتور أحمد معاذ والدكتور وائل صابر والدكتور مصطفي القاضي:

‏1- Implement a Vehicle Electrical Loads System to Calculate the Value of the Power Consumed

‏2-Cut out for Vehicle Under Carriage

‏3-Light Electric Vehicle

‏ 4-Suspension Fault Diagnosis

كما تقدم برنامج تكنولوجيا المعلومات واتصالات تحت اشراف الدكتور غاده ماهر القائم بعمل منسق البرنامج. بمناقشة خمسة مشاريع وقدم تم مناقشة الطلاب من قبل نخبة من الاساتذة الاستاذ الدكتور عدلي تاج الدين كلية الهندسة جامعة بنها و الاستاذ الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان و الاستاذ المساعد دكتور صحر عبد الرحمن كلية الهندسة جامعة بنها والاستاذ المساعد دكتور احمد فارس الجامعة اليابانية.

وقد اشادت جميع اللجان بتفوق الطلاب و اهمية مشاريعهم المقدمة والتي تناولت العديد محاور التنمية المستدامة ومحاور الصناعة ونهضتها في مصر كمحور الطاقة والكهرباء ومحور البيئة ومحور التعليم ومحور السيارات ومحور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و محور العلوم الاجتماعية والانسانية و محور التطبيقات التكنولوجية و العلوم المستقبلية و محور السياحة.