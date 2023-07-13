ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية": صيانة لافتة إرشادية على الطريق الدائرى تعرضت للتلف

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية، أنه بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن وجود لافتة إرشادية بنزلة المؤسسة على الطريق الدائري، حدث بها بعض التلفيات التي قد تؤدي إلى سقوطها معرضةً حياة المواطنين للخطر، قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة اللافتة الإرشادية المشار إليها.

وأضافت: كما قام رجال الشرطة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة تركيبها مرة أخرى، عقب إجراء الصيانة اللازمة لها وللقاعدة الخرسانية.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة اللافتة الموجودة على الطريق الدائري، وحدثت بها بعض التلفيات، ثم أعيدت صيانتها مرة أخرى.

الأكثر قراءة

قمة دول جوار السودان.. نواب وسياسيون: الرئيس السيسى وضع تصورًا متكاملًا لإنهاء الأزمة

أسعار الأرز الشعير اليوم 2023

الداخلية تُحبط مجزرة وتضبط 7 متهمين مدججين بالأسلحة الآلية فى قنا

85 دقيقة.. صحوة زملكاوية بعد تقليص الفارق وتراجع أهلاوى

أسعار الحديد الخردة اليوم 2023

تبدأ بعد غدٍ السبت.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى