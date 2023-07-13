"الداخلية": صيانة لافتة إرشادية على الطريق الدائرى تعرضت للتلف

أوضحت وزارة الداخلية، أنه بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن وجود لافتة إرشادية بنزلة المؤسسة على الطريق الدائري، حدث بها بعض التلفيات التي قد تؤدي إلى سقوطها معرضةً حياة المواطنين للخطر، قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة اللافتة الإرشادية المشار إليها.

وأضافت: كما قام رجال الشرطة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة تركيبها مرة أخرى، عقب إجراء الصيانة اللازمة لها وللقاعدة الخرسانية.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة اللافتة الموجودة على الطريق الدائري، وحدثت بها بعض التلفيات، ثم أعيدت صيانتها مرة أخرى.