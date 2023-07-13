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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جثة وسيارة ملاكي".. ماذا حدث بترعة المريوطية بالبدرشين

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة قائد سيارة ملاكي ماركة هيونداي، لقى مصرعه إثر سقوط سيارته في ترعة المريوطية فى البدرشين بجنوب الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية بقرية ميت رهينة بمنطقة البدرشين ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي على الطريق اختلت عجلة القيادة في يد سائقها، مما أسفر عن سقوطها بترعة المريوطية ومصرعه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثة من الترعة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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