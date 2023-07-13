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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالستار صبرى: "العلمين الجديدة" أفضل من مدن أوروبية كثيرة

عبدالستار صبري
عبدالستار صبري

خصّص الإعلامي محمد مصطفى شردي حلقة برنامج "الحياة اليوم"، على الهواء مباشرة من مدينة "العلمين الجديدة" على هامش انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط".

وقال عبدالستار، نجم منتخب مصر السابق: "مصر جميلة جدًا، وفيها أشياء جميلة جدًا، ومدينة العلمين الجديدة من التحف المميزة جدًا وأفضل من مدن أوروبية كثيرة".

أضاف نجم منتخب مصر السابق: "هناك العديد من نجوم الكرة المصرية سيشاركون في مهرجان العلمين الجديدة من خلال مباريات كرة قدم"، موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان العلمين الجديدة.

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