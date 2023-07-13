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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السفارة المصرية بالمملكة المتحدة تحتفل باليوم الوطني

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

دعا شريف كامل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، أبناء الجالية المصرية ببريطانيا للاحتفال باليوم الوطنى لمصر، بحضور جمهور كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى من مختلف السفارات بلندن ومن الخارجية البريطانية وكبار المسؤولين.

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بدأ الحفل بالسلام الملكى البريطانى وتلاه السلام الجمهورى المصري، ثم قام السفير بالقاء كلمة رحب فيها بالحضور وعرض أوجه التعاون المصرى البريطانى فى المجال السياسى والتجارى ودعاهم إلى الاستمتاع بوجبة الكشرى الشعبية والتى ابدى جموع الحاضرين اعجابهم الشديد بها.

كان اهتمامنا الكبير فى هذه المناسبة هو التحدث مع اعضاء السلك فى مختلف الدول الأوروبية فيما يخص العلاقات الدبلوماسية والاحداث الدولية.

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