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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بالمشاركة المتميزة للأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

زار الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، جناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الخميس، حيث  تفقد أركان الجناح المختلفة، واستمع لشرح تفصيلي لما يحويه الجناح من أنشطة وإصدارات لجميع قطاعات الأزهر العلمية والتعليمية والدعوية، وما يقدمه من خدمات توعوية لرواد معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

وخلال الزيارة أشاد مدير مكتبة الإسكندرية بالمشاركة المتميزة لجناح الأزهر الشريف وتنظيمه الرائع، مثمنا جهود الأزهر الملموسة الدعوية والتوعوية والتعليمية لكل رواد المعرض، حيث تعرف عن قرب على النشاط الثقافي والتوعوي الذي يقدمه كل ركن من أركان الجناح، خاصة ركن الفتوى وآلية تقديم الفتاوى المباشرة لرواد المعرض، كما تفقد ركن المخطوطات واستمع إلى شرح واف عن الطرق العلمية المتبعة في تسجيل  المخطوطات التاريخية والتراثية القيمة وطريقة توثيقها وترميمها.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة و إصدارات متنوعة.

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