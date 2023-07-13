جمال حمزة: شكرًا لـ"المتحدة" والجو فى العلمين الجديدة مختلف

خصّص الإعلامي محمد شردي حلقة برنامج "الحياة اليوم"، على الهواء مباشرة من مدينة "العلمين الجديدة"، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

ووجه جمال حمزة، نجم الزمالك السابق الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان العلمين الجديدة.

وقال نجم الزمالك السابق: "مهرجان العلمين الجديدة حاجه محترمة جدا ومشرفة لمصر"، مضيفًا: "وأتمنى أن الجميع يأتي للاستمتاع.. والشركة المتحدة قامت بمجهود رائع".

وأضاف جمال حمزة، نجم الزمالك السابق: "الجو في العلمين الجديدة مختلف عن أي مكان في العالم".