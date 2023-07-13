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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طفل ظهر في فيديو يقود سيارة ميكروباص معرضاً حياته والمواطنين للخطر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طفل كان يسوق سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

البداية عندما تم رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" لصورة طفل يقود سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها مقيدة بأسم "أحد الأشخاص" بولاية والده وكان يقودها وقت الواقعة (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين عدم حمله لرخصة قيادة ووجود تلفيات بالسيارة وملصقات على الزجاج الخلفي للسيارة ، وتم حجز السيارة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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